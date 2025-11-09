大韓航空は、東京/成田〜済州線を10月26日から増便した。夏スケジュールには水・金・日曜の週3往復を運航しており、これに月曜の運航を追加した週4往復に増便する。機材はボーイング737-900型機を使用する。所要時間は東京/成田発が2時間55分、済州発が2時間20分。同路線は、大韓航空のみが運航している。■ダイヤKE2126東京/成田（14：50）〜済州（17：45）／月・水・金・日KE2125済州（11：20）〜東京/成田（13：40）／月・