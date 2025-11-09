サッカーの明治安田J3リーグツエーゲン金沢は９日、アウェーでSC相模原に敗れ2連敗。J2昇格へ厳しい戦いが続きます。プレーオフ進出に向け負けられないツエーゲンはアウェーで相模原と対戦。押し気味に試合を進めるツエーゲンでしたが、前半29分、ペナルティエリア付近で相手にボールキープを許し、そのままゴールに押し込まれて、先制点を許します。ツエーゲンは最後まで得点を奪えず0対1で試合終了。順位は7位と変わらず残り3試