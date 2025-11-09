大相撲九州場所は11月9日、初日を迎え、連覇を狙う津幡町出身の横綱・大の里と今場所、新入幕を果たした欧勝海はともに白星発進です。先場所13勝2敗で、横綱昇進後、初の優勝を飾った大の里。初日は小結・高安との対戦です。大の里は体当たりで高安の上体を起こし、危なげなく土俵の外へ寄り切りました。また今場所、新入幕を果たした前頭十六枚目の欧勝海は前頭十五枚目、湘南乃海との対戦となりました。欧勝海は立ち合いから左四