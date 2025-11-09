気象庁は、午後5時すぎに三陸沖で発生した地震について会見を行い、「今後さらに強い揺れを伴う地震が発生するおそれもある」として注意を呼びかけるとともに、津波注意報が解除されるまで海のそばから離れるよう呼びかけています。気象庁によりますと、午後5時3分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震が発生しました。震源は三陸沖、震源の深さは16キロ、マグニチュードは暫定値で6.9となっています。この地震が発生し