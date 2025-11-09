俳優の玉木宏が9日、オーデマピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。【全身ショット】玉木宏、時価2600万円の時計＆大人の余裕漂うグレーコーデ玉木は、時価2600万円の「ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー」を左手首に輝かせ、大人の余裕が漂うオールグレーのコーディネートで登場。展示を見た感想については「150年の歴史を感じることができる貴重な空間だ