9日、SOMPO WEリーグの第13節が各地で行われ、セレッソ大阪ヤンマーレディースはホームで、ちふれASエルフェン埼玉を1−0で下した。リーグ戦の連敗を2で止めるとともに、ヨドコウ桜スタジアムでの連勝を3に伸ばした。冷たい雨が降りしきる桜の本拠地。先に主導権を握ったのはC大阪ヤンマーだった。チームの心臓である脇阪麗奈と宝田沙織のダブルボランチがタクトを振るって攻撃のリズムを作ると、浅山茉緩、田子夏海の2トップ