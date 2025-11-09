女優木下あゆ美（42）が9日、X（旧ツイッター）を更新。出演女優の降板で揺れるスーパー戦隊シリーズ最新作について嘆いた。木下は、2004年2月より全50話で放送された「特捜戦隊デカレンジャー」で礼紋茉莉花／デカイエロー役を演じていた。木下は「何か、戦隊が大変な事になってますね…」とスーパー戦隊シリーズに言及し、「事件が起こるたび、仲良し歴代ヒロイン達とあーだこーだ言って、心を落ち着かせています」と泣き顔の絵