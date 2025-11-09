元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が8日放送の、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜前11・20）に出演。京都に所有していたマンションの売却価格について語った。番組では、外国人が投資目的で日本国内の不動産を所有する問題について取り上げた。鈴木氏は、現在は日本国内の不動産を外国人が購入することに規制がない、という状況に「凄い買われて住んでいなかったりとか、地元の人が住めなかったりとか。なんでそんなにルールが