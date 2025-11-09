「第5回スポニチポーカートーナメント」（スポニチ主催、ボートレース江戸川、サミー、パラダイスシティ、ABSENTE協賛）のDAY2（決勝）が9日、東京・ボートレース江戸川で行われた。618人が参加したDAY1を勝ち抜いた89人が参加し、群馬県の齋藤慧悟さん（26）が初優勝を飾った。優勝特典として海外渡航補助100万円、パラダイスシティ宿泊券、「PARADAISECITYPOKERSERIES」20万ウォンバウチャー、ゼビオグループ商品券を