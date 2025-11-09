鳥取県警察本部焼け跡から1人の遺体が見つかった鳥取県南部町の養豚場火災で、県警は9日、2人目の遺体を発見したと明らかにした。59歳と53歳の男性従業員2人と連絡が取れておらず、県警が身元の確認を進める。県警や地元消防によると、7日午後5時半ごろ、「豚舎が燃えている」などと近隣住民らから複数の119番があった。建物から出火し、建物6棟計約1万500平方メートルが全焼。約15時間後の8日午前8時50分ごろに鎮火した。当