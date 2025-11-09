ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、パリ五輪代表のＨＩＲＯ１０（本名・大能寛斗）が１回戦でｈａｒｕｔｏ（本名・米沢脩斗（はると））に敗れた。「ＢＣＯｎｅ」はブレイキンの世界最高峰のソロダンスバトルの大会とされ、今回が２２回目。国内での開催は、２０１６年に名古屋で開かれて以来で３度目だ。最終予選を勝ち上がったダン