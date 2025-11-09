政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）が名誉毀損（きそん）容疑で兵庫県警に逮捕されたことを受け、１月に亡くなった竹内英明前県議（当時５０歳）の妻（５０）が９日、代理人弁護士とともにオンラインで記者会見を開き、「どうなるのか不安、心配もありましたが、今はほっとしております」と心境を語った。竹内氏の妻は、立花容疑者を同容疑で告訴し、県警が６月に受理していた。会見で、竹内氏