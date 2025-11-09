95年以上愛され続けるロングセラー洗顔ブランド『ロゼット洗顔パスタ』から、季節限定「桜の香り」が2025年12月1日(月)に登場します。乾燥が気になる冬に、3種のヒアルロン酸2と桜やいちごの植物エキス3がうるおいをチャージ*1。甘酸っぱい桜の香りとともに、春を先取りする華やかな洗顔タイムをお届けします。パッケージも桜モチーフの限定デザインで、毎日のスキンケアが待ち遠しくなるアイテムですb