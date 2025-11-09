中国国家データ局によると、国家データインフラ構築の第1陣の先行試行が順調な成果を上げ、既に18都市にデータインフラノードが整備されました。説明によると、国家データインフラ構築の第1陣の先行試行は昨年開始され、現在までに既に段階的な構築任務をほぼ完了しています。北京、南京など18都市にデータインフラノードを構築し、施設間の相互接続を実現しました。さらに、100件を超える業務シナリオを創出し、データ開発企業や