2024年にグラビアデビュー後、「令和の超新星」として瞬く間に注目を集めた山田あいさんが、11月14日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTERRound 6」（東京ニュース通信社）に登場します。【写真】グラマラスボディーと美しいビジュアルの山田あいさんBLT MONSTERは、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。ま