佐賀県警白石署は9日、白石町戸ケ里の廻里津交差点近くの道路上で同日午後5時50分ごろ、イノシシ4頭が出没したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「イノシシを見かけた際は、不用意に近づかない。刺激しない。落ち着いて速やかにその場から立ち去るなど気をつけてください」と注意喚起している。