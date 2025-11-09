静岡県西伊豆町で11月7日、AIを活用して災害を記録し伝え継ぐ「減災伝承AI」の体験会が行われました。 【写真を見る】「減災伝承AI」体験会地域に残る災害の記録をデジタル化AI活用して次世代へ伝え継ぐ＝静岡・西伊豆町 ＜研究員＞ 「この周辺の伝承の記録、後は避難所の情報が出てくる」 「減災伝承AI」は、静岡大学と中央大学が共同研究で開発し、西伊豆町の災害の記録など約100件のデータをまとめたということです