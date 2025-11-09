◇ノルディックスキー全日本選手権ジャンプ（2025年11月9日札幌市・宮の森ジャンプ競技場（ヒルサイズHS＝100メートル））ノーマルヒル競技が行われ、男子は合計266・3点で小林潤志郎（34＝Wynn.）が6大会ぶりの3度目の優勝を飾った。女子は合計246・0点で伊藤有希（31＝土屋ホーム）が3連覇した。小林潤が100メートル、99メートルと好飛躍を揃えて3度目の優勝を飾った。「冬につながる滑りができればと思っていた。そこ