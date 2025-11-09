気象庁は9日、岩手・宮城両県などで観測された地震で、さらに大きな地震への注意を促す「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は出さないとした。地震の規模が基準に至らなかった。今後1週間は震度4程度の地震に注意するよう呼びかけた。