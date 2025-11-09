女優〓石あかり（22）が9日、都内で行われたキッズ総合エンタメコンテスト「キラチャレンジ2025 suported by avex audition」決勝にオフィシャルサーポーターとして出席した。自身も2014年（平26）の「キラチャレンジ」で入賞して芸能界入りしている。その高石は「今の私を作ってくれた最初の機会。キラチャレンジがなかったら、今の私はないと思うので感謝しています」と話した。ボーカル・ラップ部門グランプリの島村侑さん（12