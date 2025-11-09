ボートレース福岡の「ルーキーシリーズ第２０戦・スカパー！ＪＬＣ杯」は９日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。尾道佳諭（２６＝埼玉）は予選最終日の４日目は５、３号艇の２走を２、２着と快走。前日の２３位タイから１５位までジャンプアップしてみせた。「初めて予選突破できて良かった」と、デビュー３年目で初の予選突破に笑みがこぼれた。機率こそ３１％と目立たない４７号機は