◇ノルディックスキー全日本選手権ジャンプ（９日、宮の森ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１００メートル）ノーマルヒルが行われ女子はベテラン伊藤有希（土屋ホーム）が、合計２４６・０点で勝利し、３連覇を果たした。１回目に女子の最長不調となる９９メートルを飛びトップに立つと２回目もしっかり風をとらえて力強く飛び出し、９１・５メートルで逃げ切った。伊藤は「１本目は課題が改善された感じのジャンプだった。