イタリア１部のパルマは９日、日本代表ＧＫ鈴木彩艶が左手を骨折したと発表した。精密検査により、中指の開放骨折および舟状骨の骨折が確認されたという。さらなる検査で、手術の必要があるかどうかを確認し、治療方針を確定させるという。手術を選択した場合、長期離脱となる可能性もある。鈴木は８日に行われたＡＣミラン戦で負傷。日本代表の国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）の活動参