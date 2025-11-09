天皇皇后両陛下は、三重県で魚を放流する行事などに臨まれました。天皇皇后両陛下は9日午後、南伊勢町で「全国豊かな海づくり大会」の放流行事などに臨まれました。雨の中、大漁旗などで飾られた漁船17隻による歓迎パレードに、両陛下は手を振って応えられました。その後、イセエビの稚エビとマダイの稚魚を海に放流されました。これに先立ち、両陛下は三重県立水産高等学校の実習船「しろちどり」をご覧になりました。10日から1か