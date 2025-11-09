9日午後5時ごろ岩手県などで震度4を観測する地震がありました。気象庁は岩手県の沿岸に津波注意報を発表し、海岸や川の河口から離れて、近づかないよう呼びかけています。気象庁によりますと午後5時3分ごろの地震で震度4を観測したのは、岩手県盛岡市、矢巾町、宮城県涌谷町です。震源は三陸沖。地震の規模を示すマグニチュードは6.9、震源の深さは16キロでした。この地震で気象庁は岩手県の沿岸に津波注意報を発表していて、予想