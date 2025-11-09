国が熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に進める長射程ミサイルの配備計画について、市民団体が撤回を求める集会を開きました。 集会を開いたのは、長射程ミサイルの配備計画の撤回を求める20を超える市民団体です。約1200人が参加し、健軍商店街で若者や弁護士、町内会の代表者などがそれぞれの思いを訴えました。 この後、参加者は「ストップ！長射程ミサイル」と書かれた横断幕などを持ち、健軍駐屯地までパレード。駐屯