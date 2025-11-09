家入レオが、現在開催中の全国ツアー＜家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜＞のファイナルとなる11月27日開催の東京公演をU-NEXTにて独占ライブ配信することを発表した。＜家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜＞は、毒を持ちながら美しい花を咲かせる”bulb”＝”球根”をテーマにしたセットリストで全国5都市を巡るツアーだという。11月9日に、3公演目となる家入の地元である福岡県・福岡市⺠ホール 大ホールでの公演が行われ、MCにてすで