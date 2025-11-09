2025年3月31日に解散したKAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』が11月8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて行われ、亀梨和也・上田竜也・中丸雄一の勇姿を見届けるべく、彼らと交流のある面々が会場に駆けつけた。 写真：上田竜也が投稿した、KAT-TUN3ショット含む『Break the KAT-TUN』記念ショット（全6投稿） ■A.B.C-Z 塚田僚一「KAT-TUNは誰も置いていかなかった」 KAT-TUNのメンバーとは1998年入所で、なかで