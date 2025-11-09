TREASUREが11月10日(月)0:00より「TREASURE SPECIAL JP SELECTION [LOVE PULSE]」を配信することが明らかになった。発表が行われたのは、自身3度目となるJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞のうち、11月9日(日)のIGアリーナ名古屋公演最終日。メンバーから会場のファンに向けて配信がサプライズ発表され、大きな歓声が沸き起こった。本作には「PARADISE -JP Ver.-」「EVERYTHING -JP Ver.-」の2曲を収録。ど