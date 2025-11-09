巨人・田中将大投手が９日、宮城・気仙沼市で合同防災避難訓練に参加した。東北復興に長年関心を寄せてきたことを受け、主催の国土交通省から声が掛かって実現。地元スポーツ少年団２チームの選手らと一緒に歩いて高台へ避難するなど、災害発生に備えた動きを確かめ「実際に伝えていくことが大事。彼らも色々な話を聞いて理解してくれていると思うので、周りの家族であったり友達、色々な人に伝えてほしい」と丁寧に呼びかけた。