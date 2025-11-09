広島の矢野雅哉内野手が９日、秋季キャンプ地の宮崎・日南市で契約更改交渉に臨み、５００万円ダウンの年俸４８００万円（金額は推定）でサインした。昨季はゴールデン・グラブ賞を受賞と飛躍したが、今季は打率２割８厘と低迷。スタメンは８５試合で８月以降は１０試合にとどまった。「（球団からは）打つ方だけ。守備、走塁は何も変えずに。『とにかく打つ方を』と言われました」打撃不振に陥った際に“戻るところ”がなか