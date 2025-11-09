ＤｅＮＡの吉野光樹投手が中継ぎに転向することを明かした。横須賀市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、３００万円減の１１００万円（推定）でサイン。「（球団から）来年は先発ではなく中継ぎでという話を伺った。リリーフで頑張れるようにここから体作りを頑張っていきたい」と配置転換を受け入れた。今季は２試合に先発し、０勝０敗防御率４・７０、オフは今季終盤に抑えを務めた伊勢と地元・熊本で自主トレを行う予定で「