9日午後、福岡県糸島市の県道で、「福岡マラソン」のランナーを運ぶシャトルバスが、自転車を運転していた男性をはね意識不明の重体です。9日午後3時ごろ、福岡県糸島市志摩津和崎の県道で、大型バスが自転車を運転していた男性をはねました。はねられた男性は70代とみられ、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。バスは「福岡マラソン」のランナーを運ぶシャトルバスでしたが、回送中で乗客はおらず、運転手に