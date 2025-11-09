９日、山東省海陽市沖から打ち上げられる運搬ロケット「長征１１号遥６」。（海陽＝新華社配信／郭金祺）【新華社海陽11月9日】中国の太原衛星発射センターは9日午前5時1分（日本時間同6時1分）、「試験32号」衛星の1〜3号機を搭載した運搬ロケット「長征11号遥6」を山東省海陽市沖から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入された。衛星は主に宇宙新技術の試験に用いられる。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは、今回で606回