東南アジアのマレーシア沖の海上で、ミャンマーのイスラム系少数民族ロヒンギャなどおよそ100人が乗っていた船が転覆し、少なくとも1人が死亡したほか、多数が行方不明になっていて、捜索が行われています。マレーシア国営メディアは、北部ランカウイ島沖の海上で9日までにおよそ10人の不法移民が救助され、このうち1人の死亡が確認されたと報じました。ミャンマーで長年にわたり迫害を受けているイスラム系少数民族ロヒンギャなど