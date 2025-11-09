電車内を緑あふれる公園に見立てた“特別列車”が運行しました。東急電鉄はきょう、東京都が掲げる「100年先を見据えた、みどりと生きるまちづくり」をテーマにした特別列車を運行しました。抽選で選ばれた90人の子どもたちが電車内の網棚に飾り付けられた植物や芝生など、緑の世界を楽しみました。子ども「楽しい！」「すごい自然がある。電車の中がこんなふうなのどうやって作ったんだろうな」特別列車はきょう1日限りの運行だと