角田はグリップ不足に苦しんだ(C)Getty ImagesF1第21戦サンパウロGPの公式予選が現地時間11月8日に行われ、レッドブルの角田裕毅は19番手と、大きく出遅れQ1敗退に終わった。角田は初日のフリー走行ではマシンをクラッシュさせており、スプリントも13位（予選18位）と、9日の決勝に向け不安を残す結果が続いている。【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーンインテルラゴスサーキットでの今回の