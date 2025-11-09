J１第36節。11月８日に横浜FCは敵地で鹿島アントラーズに１−２で敗れた。翌９日、残留を争う横浜F・マリノスは京都サンガF.C.を３−０で下した。この結果、残り２節で横浜FMに勝点８差をつけられた横浜FCのJ２降格が決まった。クラブは９日に「横浜FCを応援いただくすべての皆様へ」と題して声明を発表。「いつも横浜FCへの熱いご声援、ご支援をいただき、誠にありがとうございます」とまずは感謝を伝え、以下のように続ける