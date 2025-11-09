2025Ç¯11·î£¹Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ÂÐFCÅìµþÀï¤Ï¡¢Æ±16Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ÈÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤ÎÁ°¾¥Àï¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÇÆ¸¢¥ì¡¼¥¹¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤âÌµ´Ø·¸¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤ÏÍè½µ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Çº£Àá¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÀï¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ­¼ÔÀÊ¤«¤é»î¹ç¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤ÏFCÅìµþ¤¬£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¡£Ä®ÅÄ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁÈ¿¥Î©¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç