吉永小百合（80）が9日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。応援する埼玉西武ライオンズについて語った。リスナーから「佐々木、山本、大谷選手の活躍は見てましたか？」という質問に、吉永は「あまり見てないんです」と答えた。吉永は「私菊池雄星くんが好きで…」と答え、「同じ高校なんですけど、彼も一生懸命やっています」と応援している西武からメジャーリーグへ羽ばたいた菊池雄星に注目している