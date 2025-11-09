ごく普通の主婦・さつき(29歳)には、夫に秘密の憧れがあった。それは、SNSで目にする「経済的な余裕」のある暮らし。家計簿を気にせず、娘にもっと自由を与えたい。そんなさつきの心の隙を突いて現れたのが、投資で成功したという女性「ミオ」だった。「無料でノウハウを教える」という甘い誘いに乗り、誰にも言わず10万円を投資。しかしそれは明らかな詐欺で、さつきは夫にすべてを打ち明けたのでした。『SNSで投資詐欺に騙された