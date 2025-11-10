SFアクション映画『プレデター』シリーズを蘇らせた鬼才ダン・トラクテンバーグ監督が、「プレデターVSナチス」映画のアイデアを検討していたことを明かした。米のインタビューにて自ら認めている。 シリーズ前作『プレデター：ザ・プレイ』（2022）を手がけ、シリーズでも指折りの高評価を得たトラクテンバーグ監督は、最新作『プレデター：バッドランド』で、シリ