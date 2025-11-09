ガールズグループITZYが新アルバムのリリースを控え、カムバックの心構えを伝えた。【写真】ユナ、『ONE PIECE』ナミも驚く美くびれ来る11月10日、ITZYは11thミニアルバム『TUNNEL VISION』をリリースする。2019年の正式デビュー以来、安定した実力を兼ね備えたステージを見せ、世界中のファンに愛されている彼女たちが、2025年6月の10thミニアルバム『Girls Will Be Girls』以来、約5カ月ぶりに新しいアルバムをリリースする。9月