角形ライトとメッキパーツが映えるレトロ仕様カスタムブランド「アルパインスタイル」では、市販車をベースにした個性豊かなコンプリートカーを数多く展開しています。なかでも、往年のアメリカンスタイルを見事に再現した「Havana（ハバナ）」は、特に人気の高い一台です。キラキラ輝くメッキバンパがカッコイイ！【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの斬新「コンパクトSUV“レトロ仕様”」です！（30枚以上）アルパインス