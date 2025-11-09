9日「福岡マラソン」が開催され、1万5000人を超えるランナーが福岡の街を駆け抜けました。今回で12回目となる大会は、福岡市の中心部から糸島市までを走る「フルマラソン」と、5.2キロを走る「ファンラン」「車いす競技」の3つの部門に分かれていて、過去最多となる1万5102人が参加しました。午前中はあいにくの天気でしたが、ランナーは晴れやかな表情で移りゆく風景を楽しみながら福岡の街を走りました。