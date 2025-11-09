9日午後5時すぎ、三陸沖を震源とする地震があり、東北地方で最大震度4、山形県内で震度3を観測しました。県内で震度3を観測したのは、鶴岡市と酒田市、村山市、天童市、中山町、河北町、遊佐町です。また、震度2は新庄市や寒河江市、米沢市など23市町村、山形市や長井市など5つの市と町で震度1でした。この地震で、気象庁は岩手県と宮城県に緊急地震速報を発表しました。県防災危機管理課によりますと、これまでの所、県内での被害