◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝NTT西日本8-7Honda熊本（2025年11月9日京セラドーム）1―2で迎えた9回。代打の準備に向かうNTT西日本・夏目大を、ベテラン右腕の浜崎浩大が呼び止めた。「大丈夫や。いつも通りやってこい」1死から仲間が連打でつなぎ、1死一、三塁から代打として登場した。カウント1―1からの3球目。やや浮いたフォークを捉えると、痛烈な打球が中前で弾んだ。三塁から藤井健平が生還。入社3