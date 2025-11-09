9日午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震があり、岩手県内の沿岸に津波注意報が発表されています。【映像】津波注意報が発表された岩手の様子ここまでに県内で観測されている津波は、午後5時37分に釜石で10cm、午後5時52分に久慈港で20cm、午後6時14分に宮古で10cm、午後6時25分に大船渡で20cmとなっています。現在、宮古市内には16カ所、大船渡市には10カ所に避難所が開設されています。（18時40分現