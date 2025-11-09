私はクミコ（28）。先日義母と義姉のナナオ（33）さんに、私だけでなく子どものライのことも悪く言われ、思わず言い返して義実家を後にしました。幸いなことに夫は私の味方をしてくれたので、そのまま義実家とは疎遠になるものだと思っていました。ライを大事にしてくれず、会うたびに私を「過保護」だと責めてくる義実家とは疎遠のままでいいと思っていたのですが……。義姉は「クミコさんが過保護なのではなくて、私が子どもたち