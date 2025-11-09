「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。第6話いざ反撃【編集部コメント】スズカさんだって、自分の心のなかを整理すれば、言い返すことはできるのです。今回は作成したマニュアルに書い